Muğla'da Koruyucu Aileler İftarda Buluştu

Muğla
'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya gelindi.
Programda konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, her çocuğun bir anne ve babaya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle bütün çocukların ailesi olsun diye çaba gösterdiklerini söyledi.
Koruyucu aile iftarlarını 81 ilde gerçekleştirdiklerini anlatan Bilgiç, "Koruyucu ailelere yerleştirilen çocukların gözlerindeki ışığın değiştiğini, hasta olan çocukların iyileştiklerini, kronik hastalığa sahip çocukların iyileşme sürecine girdiklerini görüyoruz. 2002 yılında 520 çocuk, koruyucu aile yanında bulunuyordu. Bugün Türkiye
genelinde koruyucu aile sayısı 5 bin 529, hizmetten yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 765'e ulaştı." diye konuştu.
Bilgiç, 706 engelli çocuğun koruyucu aile hizmetinden faydalandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde elli artırılarak veriliyor. Bakanlık, koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödüyor. Çocuk başına ödenen ücret ortalama bin 426 lirayı buluyor. Her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat arttırılarak ödeniyor. Çocukların giyim masrafları için yılda iki kez bakım ücreti iki kat artırılıyor. Çocukların sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında karşılanıyor.
Özel okulların yüzde 3'lük kontenjanından koruyucu aile yanındaki çocuklar da faydalanıyor. Koruyucu ailelere emeklilik imkanı sağlanıyor. Eşlerden birisine isteğe bağlı sigorta üzerinden emekliliğe esas primleri aylık olarak ödeniyor."
Koruyucu aile hizmetinde çocukların reşit olduktan sonra da koruyucu ailelerle yaşamaya devam ettiğini aktaran Bilgiç, 2018'de reşit olan 117 çocuktan 82'sinin koruyucu ailesiyle yaşamaya devam ettiğini ifade etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu
ise koruyucu ailelerle olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Bakanlığın çocukların öncelikle aile odaklı hizmetlerinden faydalanmasını içeren politikası doğrultusunda yurt sisteminden, aile odaklı hizmetlere geçildiğini hatırlatan Türkoğlu, bu doğrultuda korunma ve bakım altında bulunan çocukların önemli bir kısmının yurt ve yuvalardan alınarak uygun ailelerin yanına yerleştirildiğine işaret etti.
Muğla'da 69 çocuğun 61 korucuyu aile yanında bu hizmetten yararlandığını vurgulayan Türkoğlu, "Geleceğimiz ve göz bebeğimiz çocuklarımıza kan bağıyla değil, can bağıyla bağlı olan, onlara gönüllerini açan, kol kanat geren korucuyu ailelerimiz ile burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Programda, bir aile koruyucu aile olduğu çocuğu için bestelediği şarkıyı seslendirirken, müdürlük tarafından günün anısına hazırlanan, ailelerin kendi fotoğraflarının basılı olduğu hediye tablolar ve teşekkür belgelerinin takdimi yapıldı.
Programa, Vali Vekili Fethi Özdemir
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Seda Cesur, Özcan Çiçek ve Osman Toprakçı ile koruyucu aileler katıldı.