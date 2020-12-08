Muğla'da Kovid-19 salgınıyla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muğla'da Kovid-19 salgınıyla mücadele toplantısı yapıldı

08.12.2020 15:41
Muğla'da Kovid-19 salgınıyla mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Muğla'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği günden itibaren bugüne kadar salgınla ilgili yapılan çalışmaların konuşulduğu toplantıda, alınan tedbirler gözden geçirilerek, ilçe bazlı değerlendirmeler yapıldı, tespit edilen vakalar ve temaslıların takibi, tedavisi, izolasyon süreçleri aylık olarak değerlendirildi.

Toplantıda, kontrollü sosyal hayat döneminde özellikle pazaryerleri ve hal gibi toplu yaşamın yoğun olduğu yerlerde HES kodu sorgulaması, tezgahlar arası mesafenin denetimi, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen duyarlılığı ile farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği denetimlerin arttırılması gibi konularda ele alındı.

Ayrıca iller arası giriş noktaları olan Yatağan- Menteşe, Milas ve Fethiye ilçelerinde araç kontrol noktalarındaki denetimlerin sıkı tutulması, filyasyon ekiplerinin reaksiyon süreleri, Kovid-19 pozitif ve temaslı vakaların günlük takibi, pandemi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin yanı sıra araç gereç durumları değerlendirildi.

Kaymakamların video konferans sistemi ile katıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Vali Yardımcısı Vekili Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, Halk Sağlığı Başkanı Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Derya Tetiker katıldı.

Orhan Tavlı, HES kodu, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Kovid-19 salgınıyla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika


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