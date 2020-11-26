Muğla'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Muğla'da kurulan halk pazarında ve şehir girişlerinde yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Menteşe ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında polis ve bekçilerden oluşan ekipler, maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı. Pazar yerinin girişi ve çevresi demir bariyerlerle çevrildi.

Çevredeki parklarda da önlem alan ekipler, bu bölgedeki banklara kimsenin oturmaması için önlem aldı.

Polis ekipleri ve bekçiler pazarcı esnafı ile vatandaşları maske, mesafe, hijyen konusunda sıklıkla uyardı.

Polis otosundan da zaman zaman kurallara uymayanların cezalandırılacağına dair uyarı anonsları yapıldı.

Şehir girişlerinde sıkı denetim

Muğla kent merkezi ile turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giriş ve çıkışlarda bulunan uygulama noktalarında da denetimler artırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerin birlikte yaptığı kontrollerde, ateş ölçümü yapılan sürücü ve yolcular gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Şehirlerarası çalışan otobüslerde ise yolcuların "HES Kodu" sorgulaması yapıldı.