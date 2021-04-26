Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 464 kişi ve 34 işletmeye ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 464 kişiye ve kurallara uymayan 34 işletmeye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Denetimlerde, salgın tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 464 kişi ve 34 işletmeye, 408 bin 61 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleriyle ilgili idari işlem yapıldı.

İzolasyonda olan 3 bin 546 kişiyi de evlerinde kontrol eden ekipler, 4 bin 105 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarıda bulundu.