Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye 87 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 56 kişiye 87 bin 250 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 586 personelin katılımıyla, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 2334 işletme, 117 araç ve sahillerde denetim yapıldı.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye 87 bin 250 lira ceza verildi.
Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA
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