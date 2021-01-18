Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye 154 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye toplam 154 bin 166 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 590 personelin katılımıyla, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 2072 işletme, 645 araç ve sahillerde denetim yapıldı.

Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 59 kişiye 154 bin 166 lira ceza uygulandı.

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