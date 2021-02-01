Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Denetimlerde, tedbirlere uymayan 63 kişiye 175 bin 223 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 868 personelin katılımıyla, 1 bin 759 işletme, 868 araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.

Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 63 kişiye 175 bin 223 lira ceza kesildi.

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