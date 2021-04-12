Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 69 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 69 kişiye 103 bin 573 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 472 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde bin 931 işletme ve 3 bin 243 araç kontrol edildi. Sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.
Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 69 kişiye 103 bin 573 lira ceza kesildi.
Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.
Kaynak: AA
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