Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 82 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 82 kişiye 90 bin 774 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 351 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde bin 930 işletme ve bin 275 araç kontrol edildi. Sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 82 kişiye 90 bin 774 lira ceza kesildi.

Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.