Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 23 bin 850 lira ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 23 bin 850 lira ceza kesildi

09.10.2020 22:17
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 23 bin 850 lira ceza kesildi, System.String[]

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 32 kişi ve 13 işletmeye toplam 23 bin 850 lira ceza kesildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 32 kişi ve 13 işletmeye toplam 23 bin 850 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 632 personelin katılımıyla, bin 894 işletme, alışveriş merkezi, pazar yeri, spor salonu, ticari taksi, toplu ulaşım araçları ve sahillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 32 kişi ve 13 işletmeye 23 bin 850 lira ceza verildi.

Ekipler, tatilcilere maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu.

alışveriş merkezi, Jandarma, Taksi, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 23 bin 850 lira ceza kesildi - Son Dakika

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