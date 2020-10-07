Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza kesildi.
Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezine kurulan halk pazarında denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde ikazlara rağmen maske takmayan 3 kişiye toplam 2 bin 700 lira ceza verildi.
Ekipler tarafından ilçedeki sokak ve iş yerleri de denetlenerek vatandaşlara salgına karşı alınması gereken önlemler anlatılıyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası - Son Dakika