Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 5 kişiye 11 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 5 kişiye 11 bin 916 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 36 ekip, 250 personelin katılımıyla dün denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 5 kişiye toplam 11 bin 916 lira ceza kesildi.

Uygulamada 10 araç trafikten men edildi, aranan 7 kişi yakalandı.

İzolasyona tabi 43 kişinin de ikametlerinde kontrol edildiği denetimlerde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.