Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 68 kişiye 60 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 68 kişiye 60 bin 41 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 37 ekip ve 260 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 68 kişiye 60 bin 41 lira ceza kesildi. Uygulamada 11 araç trafikten men edildi, aranan 5 kişi yakalandı.

İzolasyona tabi 61 kişinin de ikametlerinde kontrol edildiği denetimlerde, kayıp olarak aranan bir kişi de bulunarak ailesine teslim edildi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.