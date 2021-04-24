Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 48 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 48 kişiye 121 bin 385 lira ceza uygulandı.

Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda Kovid-19 denetimi yaptı.

Denetimlerde, 24 şahıs ve 143 araç sorgulandı, 4 araç trafikten men edildi. Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 48 kişiye 121 bin 385 lira ceza kesildi.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralı uyarısında bulundu.