Muğla'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden otobüs firmasına ve bazı yolculara para cezası - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden otobüs firmasına ve bazı yolculara para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğince, oluşturulan uygulama noktasında denetleme yapıldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un da katıldığı denetlemelerde, sürücülere hediye verildi, trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıtıldı.

Datça'dan Ağrı'ya giden şehirlerarası yolcu otobüsündeki 6 yolcunun seyahat izin belgesinin olmadığı, 9 yolcunun da biletinin bulunmadığı tespit edildi.

Seyahat izin belgesi olmayan 6 yolcuya 3 bin 400'er lira, otobüs firmasına da toplam 34 bin 689 lira ceza kesildi.