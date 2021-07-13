Kovid-19'u yenen 60 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Muğla'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Zehra Akar, yaklaşık 2,5 aylık tedavi sürecinin ardından alkışlarla evine uğurlandı.

Akar, 1 Mayıs'ta solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Kovid-19 teşhisi konulan 60 yaşındaki Akar, servise yatırıldıktan bir süre sonra durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Tedaviye olumlu yanıt veren Akar, sürecin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Bu arada, doğum günü olan 26 Haziran'da kendisine geldiği öğrenilen Zehra Akar'a, sağlık çalışanlarının da doğum günü kutlaması yaptığı öğrenildi.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Zafer Güçlü, gazetecilere, durumu ağırlaşınca entübe edilen hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akar ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Doğduğum gün tekrar dünyaya geldim. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Çok güzel ilgilendiler, baktılar." ifadesini kullandı.