Muğla'da Kovid-19 ve sahte içki denetimleri - Son Dakika

Muğla'da Kovid-19 ve sahte içki denetimleri

17.10.2020 12:33
Muğla'da Kovid-19 ve sahte içki denetimleri, System.String[]

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sahte içki denetimleri aralıksız devam ediyor.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sahte içki denetimleri aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla ülke genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri denetimleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Tavlı öncülüğünde, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, oda başkanları, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen denetimlerde, vatandaşların alınan tedbirlere uyması istendi.

Denetimlerde son günlerde artan sahte ve kaçak alkol olayları ile ilgili işletmelerde, içki şişeleri ve bandroller incelenirken, işletmelerin alkol satış izin belgeleri de kontrol edildi.

Tavlı, yaptığı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini belirterek, Muğla'da huzur ve güvenliğin korunması için bütün görevlilerin sahada olduğunu, sahte ve kaçak alkolle mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı, Orhan Tavlı, Koronavirüs, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Kovid-19 ve sahte içki denetimleri - Son Dakika

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