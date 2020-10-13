Muğla'da adada mahsur kalan 7 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, adada mahsur kalan 7 sığınmacı kurtarıldı.
Karaada önlerinde, içinde bulundukları lastik botun makine arızası yapması sonucu kıyıya çıkan sığınmacıların yardım talebi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 7 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Bodrum Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Kaynak: AA
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