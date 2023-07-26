Akbelen'e maden sahası yaptırmamak için mücadele veriyorlar! Ağaca sarılan Zehra Nine sembol oldu - Son Dakika
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Akbelen'e maden sahası yaptırmamak için mücadele veriyorlar! Ağaca sarılan Zehra Nine sembol oldu

26.07.2023 14:43

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen ormanlarında maden sahası yaptırmamak için direnen vatandaşlar 3. günde de bölgeden ayrılmadı. Jandarma bölgede geniş önlemler alırken 88 yaşındaki Zehra Nine'nin ağaca sarıldığı ana ait fotoğraf eylemin sembolü oldu.

Muğla'da Akbelen Ormanı'na açılmak istenen maden sahasına karşı köylülerin direnişi üçüncü gününde sürüyor. Ağaçları korumak için kesim bölgesine giren köylülere jandarma ve polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alınırken 88 yaşındaki bir kadın ağaca sarılarak durumu protesto etti.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Muğla İkizköy'deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti devam ediyor. Köylüler, ağaçlara sarılarak kesilmelerini önlemek istedi. Jandarma ağaçlara sarılan vatandaşlara müdahale etti. Avukat İsmail Hakkı Atal ve diğer çevreciler zor kullanılarak ağaçların yanından alınmak istendi.

Akbelen'e maden sahası yaptırmamak için direniyorlar! Ağaca sarılan Zehra Nine sembol oldu

"ORMANI YOK EDİYORLAR"

Avukat Atal, bir ağaca sarılırken; "Anayasanın 169. maddesi, bize bu ormanı koruma görevi veriyor. Herkese emrediyor. Limak'a da emrediyor. Orman Genel Müdürü'ne de emrediyor. Orman Bakanı'na da emrediyor. Vali'ye de emrediyor. Kaymakama da emrediyor. Diyor ki, 'Devlet ormanları hiçbir şekilde eksiltilemez.' Burası bir devlet ormanıdır. Orman zarar görürde, yerine dikilir. Bunlar ormanı yok ediyor" dedi. Bir kadın, "Evlatlarımıza kıydınız yazıklar olsun. Nerede benim doğam, nerede benim evlatlarım? Yetişin arkadaşlar neredesiniz?" diyerek ağıt yaktı.

Akbelen'e maden sahası yaptırmamak için direniyorlar! Ağaca sarılan Zehra Nine sembol oldu

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI: DEFALARCA KİMLİK KONTROLÜ YAPIYORLAR

Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere destek vermek için beraberindeki heyetle birlikte Akbelen'e doğru yola çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin çıkışında yapılan kimlik kontrollerine tepki gösterdi. Aras, "Bizim amacımız, Akbelen Ormanı'nı korumak için oradaki direnen köylülere destek vermek. Mahkeme kararı mı var? Sadece valilikten gelen bir emirle arkadaşlarımız bizleri durdular; tekrar tekrar, defalarca kimlik kontrolü yapıyorlar. Bu ne demek? 'Biz, sizi oraya göndermeyeceğiz. Sizin hem seyahat özgürlüğünüzü kısıtlayacağız hem de özgürce gösteri yapma, yürüyüş yapma hakkınızı da kullandırmayacağız.' Bunun sebebi ne? 'Biz, o ormanı keseceğiz' diyorlar açıkçası" dedi.

Akbelen'e maden sahası yaptırmamak için direniyorlar! Ağaca sarılan Zehra Nine sembol oldu
Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Biyo Art: Hem ekonomi düzelsin hem de maden çıkartılmasın arkadaş Tayyip Erdoğan altın mı yağdırsın gökten size Cevap Yaz 7 23 Yayından Kaldır
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