Muğla'da kraker ambalajında uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da kraker ambalajında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Muğla'da kraker ambalajında uyuşturucu bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sentetik uyuşturucu maddesini kraker ambalajına sakladığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'da kraker ambalajında uyuşturucu bulundu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sentetik uyuşturucu maddesini kraker ambalajına sakladığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan gelen bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kraker ambalajına gizlenmiş 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobildeki 4 şüpheliden E.Ö. ve D.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.Ş, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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