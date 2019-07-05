Son Dakika Haberleri: Muğla'da kruvaziyer turizmi
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Muğla'da kruvaziyer turizmi

9 dakika önce

Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Muğla'da kruvaziyer turizmi, System.String[]
Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide, çoğu Lübnanlı 205 yolcu ile 143 mürettebat bulunduğu belirtildi.Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:51 Kaynak: AA
Marmaris, Orient, Muğla, Ekonomi
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