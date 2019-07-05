Muğla'da kruvaziyer turizmi
1 saat önce
Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Orient
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:22 Kaynak: AA
Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz
turu kapsamında Muğla
'nın Marmaris
ilçesine geldi.Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide, çoğu Lübnanlı 205 yolcu ile 143 mürettebat bulunduğu belirtildi.Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.
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