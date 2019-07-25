Son Dakika Haberleri: Muğla'da kruvaziyer turizmi
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Muğla'da kruvaziyer turizmi

1 saat önce

Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Muğla'da kruvaziyer turizmi, System.String[]
Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1591 turist ve 611 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.
Turistler, ilçe merkezindeki tarihi yerleri gruplar halinde ziyaret etti.
Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirirken, bazıları ise Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne düzenlenen turlara katıldı.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi.
"Horizon"un gece saatlerinde demir alarak Yunanistan'ın Santorini Adası'na gideceği öğrenildi.
Marmaris, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:30 Kaynak: AA
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