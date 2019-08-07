Son Dakika Haberleri: Muğla'da kruvaziyer turizmi
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Muğla'da kruvaziyer turizmi

1 saat önce

Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Marmaris Limanı'na yanaştı.

Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Marmaris Limanı'na yanaştı.
Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1590 turist ve 610 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.
Turistler, ilçe merkezindeki tarihi yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı şekilde ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Marmaris, Akdeniz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:34 Kaynak: AA
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