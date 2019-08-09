Muğla'da kruvaziyer turizmi
1 saat önce
"Orient Queen" isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:42 Kaynak: AA
"Orient
Queen" isimli kruvaziyer, Akdeniz
turu kapsamında Muğla
'nın Marmaris
ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide, çoğunluğu Lübnanlı 233 yolcu ile 139 mürettebat bulunduğu belirtildi.
Şehir merkezini gezen turistler yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da da alışveriş yaptı.
Kruvaziyerin gece saatlerinde Beyrut
'a hareket edeceği bildirildi.
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