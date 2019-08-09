Son Dakika Haberleri: Muğla'da kruvaziyer turizmi
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Muğla'da kruvaziyer turizmi

1 saat önce

"Orient Queen" isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Muğla'da kruvaziyer turizmi, System.String[]
"Orient Queen" isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide, çoğunluğu Lübnanlı 233 yolcu ile 139 mürettebat bulunduğu belirtildi.
Şehir merkezini gezen turistler yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da da alışveriş yaptı.
Kruvaziyerin gece saatlerinde Beyrut'a hareket edeceği bildirildi.
Marmaris, Orient, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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