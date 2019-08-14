Son Dakika Haberleri: Muğla'da kruvaziyer turizmi
Son Dakika Ekonomi Haber

Muğla'da kruvaziyer turizmi

40 dakika önce

Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1610 turist ve 607 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bir grup turist ilçeyi bisikletle dolaşmayı tercih etti.
Turistler, ilçe merkezindeki tarihi yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirirken, bazıları ise Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi.
"Horizon"un gece saatlerinde demir alarak Girit'e gideceği öğrenildi.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi Damat adayı Uğur Doğan'ın, video paylaştıktan sonra intihar ettiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 13:50:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da kruvaziyer turizmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]