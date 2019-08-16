Son Dakika Haberleri: Muğla'da kruvaziyer turizmi
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Muğla'da kruvaziyer turizmi

1 saat önce

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Muğla'da kruvaziyer turizmi, System.String[]
Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 243 yolcu ile 143 mürettebat bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, yat limanında yürüyüş yaptı. Kapalı çarşıda alışveriş yapan turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi.
Yunanistan'ın Santorini adasından gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.
Kruvaziyerin, her hafta düzenlenen Akdeniz turu kapsamında, Beyrut'a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.
Marmaris, Akdeniz, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:17 Kaynak: AA
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