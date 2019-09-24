Muğla'da kuduza karşı havadan müdahale başladı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaban hayatı kaynaklı kuduzla mücadele çalışmaları kapsamında havadan müdahaleler başladı.



Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, "Bakanlığımızca yaban hayatı kaynaklı kuduz mihraklarının kontrol altına alınması amacıyla " Türkiye' de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi" kapsamında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 105 Bin kilometrekare alanda yaban hayatına yönelik havadan aşılama çalışması yapıldı. 2019 yılında ise "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" adlı yeni proje ile de kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü, 225 Bin kilometrekarelik alanda, 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere başlatılan havadan aşılama çalışması olarak yürütülüyor. Söz konusu proje ile hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor.Bu kapsamda kampanyada kullanılacak aşıların çevresinde bulunan köfte şeklindeki yem; balık ve hayvan yemi ile parafin ve yağdan yapılmıştır. Aşı plastik bir kapsülün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış halde köftenin ortasında yer alıyor. Bu karışım tilkiler için çok cazip olup, çok uzak mesafeden bile aşılı yemin kokusunu alabileceklerdir" dedi.



2019 yılı Aşılama Kampanyasının ilk ayağının geçtiğimiz Nisan'da yapıldığını hatırlatan İl Müdürü Erkal,Sonbahar Aşı Kampanyası kapsamında uçaktan aşı atılmasına 19 Eylül 2019 tarihinde başladığınıbelirterek, kampanya süresince kullanılacak aşı yemlerini vatandaşların bulmaları halinde bu yemlerle temastan kaçınmalarını ve özellikle çocuklarını bu konuda uyarmaları gerektiğini ifade etti. - MUĞLA