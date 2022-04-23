Muğla'da küllerin arasında uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde satışa hazır halde bahçede küllerin arasına saklanan bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yüklü miktarda metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan şüpheliler olduğunu tespit etti.

Ekipler, takip ve kovalamaca sonucu M.U. ve N.Y'yi Ortaca'da yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ifadesi doğrultusunda onlarla birlikte hareket eden H.D. de gözaltına alındı.

Piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan uyuşturucu madde, ekipler tarafından H.D'nin evinin bahçesindeki küllerin arasından çıkarıldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.