Muğla'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye idari para cezası kesildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gülpınar Mahallesi'nde U.Ö'nün evinin bir odasını kumarhaneye çevirdiği bilgisi üzerine yapılan kontrolde eve bazı kişilerin girdiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, odadaki masanın üzerinde iskambil kağıdı ve 100 lira bulundu. Kumar oynarken yakalanan ve Kovid-19 ile mücadele önlemlerini de ihlal eden U.Ö, V.M, A.İ. ve O.Ç'ye toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi.

Evinin bir odasını kumarhaneye çeviren U.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan da işlem yapıldı.