Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 40 bin lira ceza - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye 40 bin 34 lira ceza verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir villaya operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye 40 bin 34 lira ceza uygulandı.
???????Bir kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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