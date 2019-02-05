Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kuvvetli Rüzgar

Muğla'da Kuvvetli Rüzgar

26 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle seralar zarar gördü, çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Muğla'da Kuvvetli Rüzgar, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle seralar zarar gördü, çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde bazı binaların çatısı uçtu. Çalıca mevkisinde de ağaçlar devrildi. Kopan ağaçların dalları nedeniyle ulaşım, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanıyor.

Seydikemer ilçesinde de kuvvetli rüzgardan seralar zarar gördü.

Öte yandan, Korubükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, iki dönüm ormanlık alan zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Karaçulha, Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel
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