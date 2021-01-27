Marmaris'te kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Marmaris'te kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

27.01.2021 11:51

Muğla'da kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu.

Muğla'da kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu.

Menteşe ilçesinde kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor. İlçenin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Emirbeyazıt Mahallesi Cemil Şerif Baydur Sokağı'ndaki bir ağaç, sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden ayrılarak, bir apartmanın bahçesine devrildi.

Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği olayın ardından haber verilmesi üzerine Menteşe Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı budadıktan sonra bulunduğu yerden kaldırdı.

Fethiye ilçesinde sağanak nedeniyle denizin rengi değişti. Sahile vuran dalgalar yürüyüş yoluna kadar etkisini gösterdi.

Şiddetli yağış ve fırtına Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de de etkili oldu. Ortaca'da bir binanın sac çatısı uçtu. Bazı ağaçlar ve telefon direkleri devrildi.

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri de suyla doldu.

Marmaris'te orkan etkili oldu

Marmaris ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etki gösteren orkan (harikeyn) 170 ağacı devirdi.

Saatteki hızı 130,7 kilometre ölçülen orkan nedeniyle, limandaki bazı tekneler batma riskine karşı açıkta demir atarak bekledi.

İlçede iki otobüs durağı, trafik yön tabelaları, yat limanında elektrik panoları ve banklar devrildi.

Devrilen ağaçlar ve çatılardan kopan parçalar çok sayıda otomobile zarar verdi. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı. Derelerde oluşan çamurlu suyun dökülmesiyle sahil boyunda deniz kahverengiye döndü.

Büyükşehir Belediye ve Telekom ekipleri oluşan hasarları gidermek için çalışıyor

Marmaris'te kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Marmaris'te kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Marmaris'te kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Marmaris'te kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Marmaris, Ortaca, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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