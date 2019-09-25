Son Dakika Haberleri: Muğla'da kuvvetli sağanak etkili oldu
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Muğla'da kuvvetli sağanak etkili oldu

52 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak sonucu bir otomobil suyun etkisiyle sürüklendi.

Muğla'da kuvvetli sağanak etkili oldu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak sonucu bir otomobil suyun etkisiyle sürüklendi.

Sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin birçok cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu, arızalanan bazı otomobiller yolda kaldı.

Gümbet Mahallesi Melengeç Sokak'ta yol kenarında park halindeki bir otomobil, suyun etkisiyle sürüklendi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, bir otelin duvarına çarparak durabildi. Otomobil, polis ekiplerince çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sokakta bulunan çok sayıda çöp konteyneri de sürüklendi.

Öte yandan otomobilin sürüklendiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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