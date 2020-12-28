Marmaris'te kuvvetli sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Marmaris'te kuvvetli sağanak etkili oluyor

Muğla'nın merkez ve kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, denizin rengi değişti.

Muğla'nın merkez ve kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, denizin rengi değişti. Merkez ilçe Menteşe'de gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüşen yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında Düğerek, Yaraş, Ortaköy ve Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası'ndaki tarım alanları ve yollar su altında kaldı. Marmaris'te denizin rengi değişti Son 24 saatte metrekare başına 64,3 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde derelerden gelen çamurlu su, bazı bölgelerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. İlçede rüzgarın hızı saatte 43 kilometreye ulaştı. Muğla ve ilçelerinde yağış devam ediyor.

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