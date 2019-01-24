Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına

Muğla'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına

6 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına, bazı ağaçlar ile elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

Muğla'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına, bazı ağaçlar ile elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

Kentte kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede saatteki hızı 93 kilometreyi bulan fırtına, 40 ağaç ile bazı elektrik direklerinin devrilmesine yol açtı. Fırtına nedeniyle Yalancıboğaz mevkisinde bazı ağaçlar, elektrik tellerinin üzerine devrildi.

Bazı mahallelere elektrik verilemediği, devrilen direkler için önlem alındığı bildirildi.

Yağmurla tepelerden gelen çamur ise denizde kızıl tabaka oluşturdu. Dolunun da etkili olduğu kentte, balıkçılara fırtına nedeniyle denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.

Yalancıboğaz Aktaş mevkisinde yaşayan Aynur Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçların tehlike oluşturduğunu söyledi.

Bu arada, Bodrum'da da aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle, caddelerde su birikintileri oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:04 Kaynak: AA

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