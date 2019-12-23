Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika

Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

6 saat önce

SEYDİKEMER'DE SERALARI HORTUM VURDUMuğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında şiddetli rüzgar sonrası hortum meydana geldi.

Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2), System.String[]

SEYDİKEMER'DE SERALARI HORTUM VURDU

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında şiddetli rüzgar sonrası hortum meydana geldi. Sera alanlarının olduğu bölgede etkisini gösteren rüzgar ve hortum nedeniyle 50 dönüme yakın plastik sera zarar gördü. Mahalle Muhtarı Mustafa Özdemir, "Bir vatandaşa ait 3 dönüm plastik serayı hortum yıktı. Geri kalan 47 dönüm seranın plastik örtüsü ise yırtıldı" dedi.

Ahmet ACAR/SEYDİKEMER (Muğla),


Seydikemer, Karadere, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
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