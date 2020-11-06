Muğla'da kuyumcu hırsızları tutuklandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, müşteri gibi girdikleri bir kuyumcu dükkanından altın alıp, kaçtıktan sonra polisin çalışması sonucu Aydın'da yakalanan 4'ü kadın 5 kişi tutuklandı. Kuyumcudaki hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Menteşe ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya gelen 4'ü kadın 5 kişi inceleme bahanesiyle altınları alıp, kaçtı. Bunun üzerine kuyumcu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda geniş çaplı incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan 5 şüphelinin Aydın'da olduğunu belirledi. Adresleri belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, kuyumcudaki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.