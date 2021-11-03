Fethiye'de kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 şüpheliye suçüstü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bir kuyumcuya 3 kişinin sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hızla kuyumcuya giden ekipler, F.Ç, G.T. ve M.K.T'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 3 künye, birer zincir ve küpe ele geçirildi. Şüphelilerin Antalya'dan ilçeye geldikleri, bir gün önce başka kuyumcuda sahte zincir ve künyeyi 13 bin liraya sattıkları tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MUĞLA