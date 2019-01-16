Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı

Muğla'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı

52 dakika önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Köklük Mahallesi'nde Arif Ali Yörük'e ait buzağı, arazide 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.


Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye ve Yatağan Fen İşleri ekipleri, kepçeye bağladıkları halatla buzağıyı yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu kuyudan çıkardı.


Buzağı sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:38 Kaynak: AA

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