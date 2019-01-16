Muğla'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı
52 dakika önce
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
'nın Yatağan
ilçesinde, kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Köklük Mahallesi'nde Arif Ali
Yörük'e ait buzağı, arazide 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.
Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye
ve Yatağan Fen İşleri ekipleri, kepçeye bağladıkları halatla buzağıyı yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu kuyudan çıkardı.
Buzağı sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:38 Kaynak: AA
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