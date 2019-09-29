Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olay yerine gelen ekipler, iş makinesindeki halata bağladıkları ineği, bir saatlik çalışmayla kuyudan çıkardı.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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