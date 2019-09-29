Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
5 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:02 Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kıyıkışlacık Mahallesi'nde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, iş makinesindeki halata bağladıkları ineği, bir saatlik çalışmayla kuyudan çıkardı.
İneğin sahibi yetkililere teşekkür etti.
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