Son Dakika Haberleri: Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

5 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kıyıkışlacık Mahallesi'nde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, iş makinesindeki halata bağladıkları ineği, bir saatlik çalışmayla kuyudan çıkardı.

İneğin sahibi yetkililere teşekkür etti.

İtfaiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 katlı binada yangın (1)
Muğla'nın Marmaris açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Erbakan'dan Erdoğan'a: "Ey Amerika" demek güzel ama bir de vatandaşımızın acı gerçekleri var Takipçileri, ten rengi şortuyla ip atlayan hava durumu sunucusunu çıplak zannetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 18:08:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]