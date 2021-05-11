Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi'nde sulama için kullanılan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna bir ineğin düştüğünü fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, halata bağladıkları ineği,yarım saatlik çalışmayla kuyudan çıkardı.
Kurtarma ekibine teşekkür eden ineğin sahibi sevinç yaşadı.
Kaynak: AA
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