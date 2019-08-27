Muğla'da kuyuya düşen kaz kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyuya düşen kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatipirimi Mahallesi Datça Yolundaki bir işletmenin su kuyusunda çırpınan bir kaz olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipteki itfaiye eri, merdiven yardımıyla indiği yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda bulunan kazı çıkardı.

Kurtarılan kaz, sağlık kontrolü sonrası sahibine teslim edildi.