Son Dakika Haberleri: Muğla'da kuyuya düşen kaz kurtarıldı
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Muğla'da kuyuya düşen kaz kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyuya düşen kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da kuyuya düşen kaz kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyuya düşen kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatipirimi Mahallesi Datça Yolundaki bir işletmenin su kuyusunda çırpınan bir kaz olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipteki itfaiye eri, merdiven yardımıyla indiği yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda bulunan kazı çıkardı.

Kurtarılan kaz, sağlık kontrolü sonrası sahibine teslim edildi.

Marmaris, İtfaiye, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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