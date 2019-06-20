Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:15 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Göcek
Mahallesi Menekşe Sokak'taki yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan köpeği çıkardı.
"Nero" isimli köpek, sahibi Ayşin Argüden'e teslim edildi.
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