Son Dakika Haberleri: Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Göcek Mahallesi Menekşe Sokak'taki yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan köpeği çıkardı.
"Nero" isimli köpek, sahibi Ayşin Argüden'e teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:15 Kaynak: AA
Fethiye, İtfaiye, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:52:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]