Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:12 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yakabağ Mahallesi'ndeki eski bir kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan köpeği çıkardı.
Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, kontrolünün ardından bırakıldı.
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