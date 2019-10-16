Son Dakika Haberleri: Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
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Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Muğla'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuya düşen köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yakabağ Mahallesi'ndeki eski bir kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan köpeği çıkardı.

Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, kontrolünün ardından bırakıldı.

Seydikemer, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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