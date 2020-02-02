Muğla'da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk öldü - Son Dakika
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Muğla'da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk öldü

7 saat önce

Muğla'da av tüfeğinden çıkan saçmaların yüzüne isabet ettiği 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Muğla'da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk öldü, System.String[]

Muğla'da av tüfeğinden çıkan saçmaların yüzüne isabet ettiği 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Milas ilçesi Hasanlar Mahallesi'ndeki bir evin avlusunda Y. U. (22) temizlemeye çalıştığı av tüfeğini kazayla ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, zanlının kuzeni olduğu belirtilen 10 yaşındaki Arda Uzun'un yüzüne isabet etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Arda Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uzun'un cenazesi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y. U.'nun ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini söylediği belirtildi.

Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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