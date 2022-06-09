Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.06.2022 21:58
Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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