Bodrum açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.03.2022 20:30
Bodrum açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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