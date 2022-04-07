Muğla'da lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.04.2022 00:24
Muğla'da lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduklarının bildirilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Fırtına, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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