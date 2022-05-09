Muğla'da lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.05.2022 20:02
Muğla'da lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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